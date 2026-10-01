Dodô bis, il Napoli ci riprova. La richiesta economica che ha bloccato tutti i pretendenti

Il Napoli continua a seguire Dodô, già cercato durante l’estate per rinforzare la fascia destra. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

Il brasiliano, si legge ancora sulla rosea, piace per dinamismo e versatilità: può giocare sia da terzino in una difesa a quattro sia da quinto. Anche lo stipendio, circa due milioni netti alla Fiorentina, rientra nei parametri del club azzurro, persino considerando un aumento.

Richiesta eccessiva

A bloccare l’operazione in estate è stata la richiesta viola di 15 milioni, giudicata eccessiva dal Napoli nonostante il contratto in scadenza tra dodici mesi. La Fiorentina non ha voluto abbassare il prezzo, neanche davanti ad altre squadre come Nottingham, Newcastle e Olympiakos.

Successione di Di Lorenzo

Dodô continua ad allenarsi con impegno, ma resta ai margini del progetto viola. Il Napoli valuta un nuovo tentativo a gennaio o per il futuro, pensando anche alla successione di Di Lorenzo, ormai vicino ai 34 anni.