Dodô fa buon viso a cattivo gioco ma il rinnovo-ponte non s'ha da fare. E con Jimenez la gerarchia è chiara

Pensava forse di andarsene già prima ma a questo punto il piano di Dodô è realisticamente quello di svincolarsi e l'attuale stagione rischia di essere un faticoso trascinamento verso la fine del suo contratto con la Fiorentina. Questo nonostante i messaggi via social che vorrebbero forse far sottintendere alla volontà di rimettersi in gioco con Vanoli. Secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano vorrebbe addirittura scalare le gerarchie.

Jimenez ha eretto un muro alto

Le due prove incoraggianti di Jimenez, rilanciato senza troppe remore da Vanoli in qualità di terzino destro titolare, con Joao Mario per la Coppa Italia, hanno di fatto stabilito le gerarchie, con Dodô che non può che essere ultima ruota del carro. Si era parlato perfino di un qualche rinnovo-ponte nei mesi scorsi, ipotesi che al momento non è minimamente percorribile.