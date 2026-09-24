Manca il rinnovo con la Fiorentina, ma Dodô non molla: "Il segreto del successo è il duro lavoro"

La Fiorentina è chiamata a lavorare sodo durante questa pausa per le Nazionali, per assimilare al meglio i dettami di Paolo Vanoli arrivato all'improvviso un paio di settimane fa e capace già di dare una svolta. Sosta determinante soprattutto per chi è finito in fondo alle gerarchie viola e intende scalarle, come il terzino Dodô.

L'estate turbolenta e il mancato rinnovo

Non è un mistero che Dodô abbia vissuto gli ultimi mesi quasi da separato in casa. Con il mancato rinnovo, la Fiorentina lo ha inserito nella lista dei partenti e la possibilità di cessione è stata reale fino all'ultimo giorno di mercato, ma alla fine non si è concretizzata nessuna trattativa. In attesa di capire se prolungherà o meno il contratto che lo lega ai viola fino al giugno 2027, il giocatore si allena con l'obiettivo di convincere Vanoli a dargli una chance.

Il post sui social

Nelle scorse ore, con un post sul suo profilo Instagram, ha fatto capire che vuole riprendersi sul campo un ruolo da protagonista: “Non esiste una formula magica; l’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro”.