Bucciantini: "Kayode l'hai venduto di fretta per prendere chi? Beltran? Favasuli idem. Ti sei sfondato la testa per il rinnovo di Dodô e i terzini li avevi"

Marco Bucciantini, opinionista e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno su Kayode e Favasuli, grandi rimpianti della squadra e società viola.

Le parole di Bucciantini

“Qualcuna delle pianticelle della Fiorentina che è in Nazionale doveva rimanere a Firenze. E' un peccato che siano tutti altrove. Poi con qualcuno puoi anche fare cassa, ma Favasuli e Kayode li ha persi al minimo. Il problema è farci il massimo profitto. Kayode sembrava un affare, ma lo hanno perso dopo 6 mesi. Hai pensato subito a incassare per prendere chi? Beltran? Pensa che corto circuito. Favasuli? Non mi torna nemmeno questa. Siamo bravi a farli questi ragazzi, e poi? Se gioca nel Napoli può giocare anche alla Fiorentina. Lui ha fatto tre buoni anni di prestito e poi è stato ceduto dal Napoli. Quando si era capito che era forte lo si è ceduto. Poi li abbiamo persi tutti nello stesso ruolo”.

Sul rinnovo di Dodô

“Non si riesce ad avere una classe dirigente che riesce a scindere la qualità dalle possibili contestazioni. Non ho sopportato la furia con cui questi ragazzi sono stati ceduti. Conviene girarli questi ragazzi, farli girare. Ti sei sfondato la testa con il rinnovo di Dodô e i ragazzi li avevi. E poi perderai anche Dodo a zero. Quante cose che non tornano. In tutto questo, poi, il terzino destro t'ha risolto la partita: Jimenez. Nemmeno il Milan lo ha aspettato. Lui è uno forte".

Su Njie

“Njie? Se migliora nel tiro e nella visione della porta la Fiorentina ha trovato un esterno pazzesco. Vanoli ha messo in campo quelli bravi, quelli che stanno bene. La scelta su Valdepenas è logica. Favasuli lo puoi sbagliare. Ma Kayode no. Lo avevi visto, lo sapevi. Quando lo venderanno a 70 milioni farà male. Non tanto per la cifra, ma perché lo volevo vedere in viola. Ma a questi dirigenti piace comprare. Per lo meno Paratici ha comprato bene".