Ballardini: "La Fiorentina era più motivata del Napoli. A Firenze un caldo tremendo, gara condizionata"

Il tecnico Davide Ballardini ha parlato a Radio Napoli Centrale, intervenendo in merito a Fiorentina-Napoli, partita che ha visto dal vivo al Franchi".

Sulla partita di Firenze

“Grazie alla nuova direzione arbitrale il campionato è più divertente. Si tratta di una direzione europea. È piacevole vedere le partite. L’ultima partita vista dal vivo è stata Fiorentina-Napoli al Franchi. C’era un caldo tremendo, partita condizionata molto dal clima. La Fiorentina ha tenuto molto bene il campo. L’ho vista più motivata, rispetto ai giocatori del Napoli. Il Napoli penso che possa esprimere un calcio migliore di quanto visto a Firenze. Ci sono tanti giocatori fuori, mancava McTominay. Quando il Napoli si metterà a posto, sarà più facile per il mister”.

Sulla Nazionale

"Nazionale competitiva? Lo diventeremo. I giovani interessanti ci sono. Roberto Mancini è capace, è anche l’ultimo CT che ha vinto. I giovani ci sono, per me saremo competitivi per il campionato Europeo”.