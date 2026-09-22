De Rossi rimane stabile sulla panchina del Genoa, ma quanti assenti alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina!
Il Genoa di Daniele De Rossi riprenderà giovedì prossimo gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina.
Quanti assenti!
Come riporta l'edizione genovese de La Repubblica, il tecnico dei rossoblù dovrà fare a meno di diversi giocatori quando la squadra si ritroverà. Saranno assenti nove assenti per gli impegni nelle nazionali: Vasquez (Messico), Ostigard (Norvegia), Osmajic (Montenegro), Sow (Svizzera), Mitaj (Albania), Ellertsson (Islanda), Meichtry (Svizzera Under 21), Puczka (Austria Under 21), Wiafe (Italia Under 19).
Partita importante
Per tutti gli altri il ritrovo è al “Signorini”, con De Rossi che rimane per il momento saldo sulla panchina del Grifone, ma con la partita contro la Fiorentina che può essere importante anche per il suo futuro.