E il prossimo avversario di Vanoli? In grave crisi, De Rossi: "Mi sento triste, giusto che la società rifletta"

Mancano ancora tre settimane ma il prossimo avversario della Fiorentina, alla ripresa del campionato, sarà il Genoa di De Rossi, nell'anticipo del sabato alle 15. Andrà capito però se i rossoblù saranno ancora guidati dal tecnico romano, reduce da un punto appena nelle prime cinque giornate e sconfitto anche oggi a Parma.

Il tecnico nel post gara non ha usato mezzi termini per descrivere il proprio stato d'animo: “Mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Non stiamo facendo bene ma potevamo avere punti in più. Sento fiducia e vicinanza umana, questo è il nostro lavoro, sappiamo come funziona, i risultati sono lì e sono facili da leggere. La società farà le sue riflessioni ed è giusto”.