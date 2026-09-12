Il Frosinone spaventa anche il Genoa ma i rossoblù si staccano da quota zero. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Primo punto in campionato anche per il Genoa che ha rimontato in casa contro il solito, insidioso, Frosinone di Alvini: al ‘Ferraris’ è finito 1-1 il primo anticipo del sabato di Serie A. Nella prima parte partenza migliore da parte dei rossoblù, avanti con Baldanzi ma rete annullata per un precedente fuorigioco. Intorno a metà del primo tempo invece, avanti i ciociari con il solito Kvernadze, bravo a passare oltre Marcandalli e a battere il portiere. Occasionissima al 46' per il Genoa, con Colombo che però ha calciato fuori il primo rigore concesso in questa Serie A.

Nella ripresa reazione immediata da parte della squadra di De Rossi che ha trovato subito il pari con Vasquez, con una bella girata in porta su corner. Il messicano poi si è fatto espellere a una decina di minuti dalla fine ma il forcing finale del Frosinone non ha prodotto altre reti.

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Lazio 9, Como 7, Juventus 7, Milan 7, Frosinone 7, Atalanta 6, Cagliari 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.