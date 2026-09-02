Alvini saluta la Coppa Italia con una proposta: cambiare completamente il format

Pomeriggio negativo per il Frosinone, a pochi giorni dall'exploit in campionato contro la Fiorentina. I ciociari, impegnati contro il Sassuolo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, hanno salutato la competizione perdendo contro i neroverdi ai calci di rigore. Partita amara dunque, per il risultato ma anche per l'orario a cui è stata giocata.

“La Coppa Italia va cambiata completamente”

Il fischio d'inizio di Sassuolo-Frosinone era in programma per le ore 15.00: orario di certo non agevole, sia per il pubblico che intendeva accorrere al Mapei Stadium che per i giocatori in campo vista la temperatura. Interpellato sulla questione nella conferenza stampa post partita, il tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini ha dichiarato: “Io sono piccolo, ma la Coppa Italia la cambierai completamente. 4-5 anni fa, con altri allenatori forse non così importanti, abbiamo studiato e buttato giù una bozza per fare una Coppa Italia diversa”.

Il piano di Alvini

Prosegue il tecnico: “Ci sono modi per poterla cambiare e migliorare. Naturalmente per esigenze giocheremo anche domenica alle 15.00 come oggi: quello non cambia, ma sicuramente il tifoso può essere penalizzato. Devo ringraziare i nostri tifosi venuti qua in un giorno lavorativo. E' una formula che andrebbe rivista per migliorare il prodotto calcio italiano”.