Il Frosinone non si ripete dopo Firenze: il Sassuolo lo elimina dalla Coppa Italia

Se in campionato il Frosinone ha iniziato decisamente col piede giusto, perdendo di misura contro la Juventus e vincendo alla grande sul campo della Fiorentina, non si può dire lo stesso in Coppa Italia. Già finito il percorso dei ciociari in questa competizione, venendo eliminati ai sedicesimi di finale dal Sassuolo.

Non basta il gol di un ex viola

Partita vibrante soprattutto nel primo tempo quella in scena oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con il Sassuolo avanti al 36' con Dominguez e il Frosinone che pareggia nel recupero con Terzic (alla Fiorentina nella stagione 2019/20 e poi dal 2021 al 2023). Alla lotteria dei rigori, per la squadra di Alvini decisivi in negativo gli errori di Amey e Hasa.

Testa al campionato

Chiusa la parentesi di coppa, il Frosinone nel weekend dovrà rituffarsi in Serie A. In programma un match che può assegnare punti importanti in chiave salvezza, dato che la compagine allenata da Alvini riceverà la visita del Venezia.