​​

header logo

Collovati: "Paratici sistemi la difesa! Ha fatto paura contro il Frosinone. Se non metti le cose a posto..."

Redazione /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

L'ex difensore, oggi opinionista per la Rai, Fulvio Collovati ha commentato il disastroso inizio di campionato della Fiorentina durante la trasmissione Il Sabato al 90esimo.

L'appello al Ds viola

“Faccio un appello a Paratici da difensore - ha detto il campione del mondo del 1982 -  aggiusti la difesa perché non ci siamo. Non ha mai retto, ha preso 7 gol in due partite e se non metti le cose a posto, sarà dura”.

Difesa da paura 

Collovati conclude con un giudizio sprezzante: "La squadra pensa a fare gol, ma prima il Ds deve sistemare dietro perché oggi mi ha fatto paura."

Notizie correlate
💬 Commenti