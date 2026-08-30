Collovati: "Paratici sistemi la difesa! Ha fatto paura contro il Frosinone. Se non metti le cose a posto..."

L'ex difensore, oggi opinionista per la Rai, Fulvio Collovati ha commentato il disastroso inizio di campionato della Fiorentina durante la trasmissione Il Sabato al 90esimo.

L'appello al Ds viola

“Faccio un appello a Paratici da difensore - ha detto il campione del mondo del 1982 - aggiusti la difesa perché non ci siamo. Non ha mai retto, ha preso 7 gol in due partite e se non metti le cose a posto, sarà dura”.

Difesa da paura

Collovati conclude con un giudizio sprezzante: "La squadra pensa a fare gol, ma prima il Ds deve sistemare dietro perché oggi mi ha fatto paura."