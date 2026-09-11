La Fiorentina vince prima di dicembre! E fanalino resta proprio il Venezia. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Udite, udite! La Fiorentina ha vinto la sua prima partita e con largo anticipo rispetto a dicembre! Serata importante della squadra viola che è andata a sbancare il ‘Penzo’ per 2-4, contro un'altra squadra a secco di punti, come il Venezia.

Splendida tripletta di Mastantuono, che è atterrato finalmente sul pianeta Serie A. Bel gol anche per Pellegrino, tutti utili a ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Akor Adams.

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Lazio 9, Como 7, Juventus 7, Milan 7, Atalanta 6, Cagliari 6, Frosinone 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa, Venezia 0.