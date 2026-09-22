Bucciantini: "Se la Fiorentina fosse stata più lucida nei contropiedi, avrebbe fatto male al Napoli. E' un buon pareggio per Allegri"

Ospite a Canale 8, l'opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato anche di Fiorentina-Napoli, partita terminata 1-1 al Franchi.

Sulla gara di Firenze

“Io penso che la partita di Firenze ci stia nel percorso del Napoli. lo non ho trovato scandaloso che il Napoli non abbia vinto, perché ha avuto diverse occasioni e ne ha concesse altrettante”.

L'atteggiamento viola

“Se la Fiorentina fosse stata un po' più lucida in alcuni contropiedi, avrebbe avuto occasioni più clamorose anche del Napoli. Mi sembra un buon pareggio per gli azzurri, con alcuni momenti di presenza in campo superiori anche alle partite precedenti, anche dato un avversario in crescita, secondo me, e di buona qualità”.