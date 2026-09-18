Bucciantini: "Servirebbe che i giovani che sforna, la Fiorentina li difendesse. Era tempo che la società viola..."

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva dei giovani che la società viola ha cresciuto per poi venderli altrove.

Sui giovani

“La Fiorentina ha costruito il Viola Park: se ci vai, vedi quanto scrupolo e quanta cura ci sono. Magari non è un caso, ma Fortini, Kayode, Favasuli, Comuzzo… La Fiorentina farebbe bene a produrre questi ragazzi, difenderli e poi vincere con loro. Poi, su qualcuno, può anche fare cassa”.

Sul futuro

“Era tempo che i viola non sfornavano così tanti talenti, giocatori da Serie A ma anche da Premier League. Se hai le strutture, questo processo diventa più facile. La Fiorentina ha dimostrato di poter fare calcio con il Viola Park. Poi, però, li ha tirati su quasi tutti nello stesso ruolo: qualcuno potevano tenerlo”.