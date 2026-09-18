Amatucci brilla in Spagna. Una storia che deve far riflettere, non solo la Fiorentina

Quella di Lorenzo Amatucci sembra essere solo una delle ultime storie italiane emigrate all'estero per spiccare il volo. L'ex centrocampista della Fiorentina è diventato in poco tempo una colonna portante del Deportivo A Coruña, collezionando 6 partite da titolare ne LaLiga senza mai essere sostituito.

Che numeri!

La Fiorentina lo ha ceduto questa estate per circa 2,5 milioni nella rivoluzione Paratici e il ragazzo toscano ha firmato un contratto sino al 2031. I numeri impressionano: sino all’inizio della settimana (e prima di scendere in campo mercoledì sera al Riazor contro il Siviglia) Lorenzo era in testa alla classifiche della Liga per passaggi decisivi (4), duelli vinti (46) e intercetti difensivi (16), preceduto soltanto da una leggenda come Rodri, ex Pallone d’Oro appena ingaggiato dal Barcellona, per passaggi riusciti (233).

Nazionale

Baldini lo dovrebbe chiamare oggi con l'Italia Under21, ma anche Mancini lo tiene d'occhio per la Nazionale maggiore. Una storia, quella di Amatucci, che dovrebbe far riflettere in Italia e non solo la Fiorentina. Ha giocato con Ternana e Salernitana, prima di cercare fortuna in Spagna.