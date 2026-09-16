Meglio di lui soltanto Rodri: dopo il "no" della Fiorentina, Amatucci sta conquistando la Spagna

Nato ad Arezzo, ma cresciuto calcisticamente a Firenze, Lorenzo Amatucci è uno di quei calciatori sui quali - dopo tanti prestiti - la Fiorentina ha deciso di non puntare. Solo due presenze con la prima squadra viola e un giudizio che, probabilmente, alla lunga è stato influenzato da una componente fisica forse non troppo adatta a un calcio sempre più muscolare come quello italiano.

Solo Rodri meglio di lui

Ad ogni modo, Amatucci ha saputo trovare il suo posto nel mondo del calcio. In estate è passato a titolo definitivo al Deportivo, e in questo avvio di Liga sta sorprendendo davvero tutti. Basti pensare - come riporta Cronache di Spogliatoio - soltanto Rodri ha realizzato più passaggi di lui nel campionato spagnolo.

Numeri strepitosi

Amatucci ha giocato tutti i minuti a disposizione finora, in un Deportivo ancora imbattuto. Nessun centrocampista italiano ha giocato più di lui nei top cinque campionati europei e, inoltre, in Liga è primo per passaggi decisivi e per duelli vinti. Numeri che dicono tanto: Amatucci non è riuscito a conquistare la Fiorentina, ma in Spagna sta avendo la sua rivincita.