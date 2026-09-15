E Amatucci adesso finisce anche nei radar della Nazionale

Protagonista di un inizio eccellente di campionato col Deportivo A Coruña in Liga, dopo il salto dalla Serie B alla massima divisione spagnola, l’ex Fiorentina Lorenzo Amatucci potrebbe salire un ulteriore gradino… e non solo perché su di lui sono già vigili club di maggior lignaggio dell’A Coruña.

Monitorato da Mancini

Il classe 2004 di Subbiano è infatti tra i giocatori monitorati dal ct Roberto Mancini per la Nazionale Italiana. In settimana arriveranno i convocati dell’allenatore azzurro, e tra questi potrebbe esserci anche il centrocampista centrale ex viola.

Passato azzurro

Amatucci, che sta vedendo il proprio valore di mercato crescere gara dopo gara, ha fatto parte delle selezioni giovanili dell’Italia fin dall’Under 18 fino all'Under 20, venendo convocato senza debuttare in Under 21, e conta 24 presenze ufficiali in maglia azzurra.