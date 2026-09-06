Amatucci è già un rimpianto? Il centrocampista trascina il Depor in zona Champions! E quel buco nella rosa viola...

La Fiorentina ha rivoluzionato la rosa nel mercato estivo appena concluso, completando sia in entrata che in uscita. Fra queste c'è anche quella di Lorenzo Amatucci, venduto al Deportivo a Coruna per soli 3 milioni.

Un inizio sfavillante

Il classe 2004 si sta imponendo immediatamente in Spagna: quattro partite su quattro da titolare, 360 minuti giocati e un assist, numeri che certificano un super l'impatto con la massima serie spagnola. Il suo Dépor è partito forte e dopo quattro giornate è ancora imbattuto, con la vittoria per 3-2 sul campo del Villarreal che porta la squadra dell'ex viola addirittura al quarto posto.

Rimpianto viola?

Guardando alla rosa viola, oltre che ai risultati della squadra, l'addio del giovane aretino diventa presto un rimpianto. La Fiorentina, dopo un finale di mercato non perfetto, è rimasta con solo 5 centrocampisti in rosa. La squadra di Grosso inoltre, fatica a trasformare la qualità dei singoli in un gioco di squadra fluido; un giocatore con le caratteristiche di Amatucci, con la sua dote naturale da regista, avrebbe potuto completare alla perfezione il reparto.