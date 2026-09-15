Amatucci si prende la Spagna: zero minuti saltati in campionato e Depor ancora imbattuto

Cinque gare, due vittorie e tre pareggi, una media da Europa per il Depor, frutto di un grande inizio di stagione. Gli spagnoli, neopromossi ne La Liga e col dichiarato obiettivo di non retrocedere, sono ancora imbattuti in campionato.

Amatucci sugli scudi

Tra i protagonisti Aubameyang, che sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, e Lorenzo Amatucci, ormai un intoccabile per l'allenatore Hidalgo: L'ex Fiorentina non ha ancora saltato un minuto in Liga, partendo sempre titolare.

Apprezzamenti per la qualità tecnica

Di Amatucci al Depor sono particolarmente apprezzate le qualità tecniche, fondamentali per una squadra, come i biancoblu, che vuole tenere il pallone, oltre all'abilità in interdizione assieme al compagno di reparto Casado.