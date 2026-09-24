Bressan: "Vanoli dovrà migliorare questa Fiorentina sotto alcuni aspetti, ma la squadra è piena di talento. Fagioli ed Oulai..."

Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di dire la sua sull'impatto di Paolo Vanoli sulla Fiorentina.

“Sono rimasto sorpreso da due cose di questa Fiorentina: sia l'inizio di stagione a dir poco imbarazzante dei viola sotto la gestione Grosso, sia l'impatto che ha avuto Vanoli. Si capiva sin da subito che qualcosa non andava anche se contro il Frosinone, partita che ho visto al Franchi, se la Fiorentina avesse vinto 3-0 il primo tempo non avrebbe rubato assolutamente nulla: il destino sarebbe potuto cambiare, ma se è andata cosi era giusto che tornasse Paolo. Si è visto subito in queste prime tre partite che, soprattuto dal punto di vista emotivo e caratteriale, il mister ha già trasmesso molto. Adesso sicuramente con questa pausa avrà la possibilità di intervenire anche su aspetti tattici, per cercare di trovare la strada migliore per fare rendere al massimo i giocatori presenti in rosa”.

“Ecco dove deve migliorare questa Fiorentina”

Ha spiegato dove secondo lui la squadra viola debba migliorare maggiormente: “Questa Fiorentina adesso deve crescere come squadra, come gruppo, come coesione tra compagni. Ovviamente sono convinto che il mister all'inizio darà fiducia a quelli elementi che conosce meglio e che quindi gli danno maggiori garanzie, ma piano piano farà di tutto per fare inserire anche gli altri: questa è una squadra con tanta qualità e talento, ma deve avere innanzitutto equilibrio. Serve un'identità che possa garantirgli di imporre il proprio gioco, essendo se stessa, indipendentemente da quello che è l'avversario: un po' come fa il Como di Fabregas. E per arrivare a questo servirà tempo e tanto lavoro”.

“Secondo me Fagioli ed Oulai possono coesistere: Vanoli ha solo bisogno di tempo”

Ha poi detto la sua sulla possibilità di vedere insieme a centrocampo Fagioli ed Oulai: “Penso i giocatori talentosi possono sempre coesistere. Adesso Oulai è un ragazzo dalle enormi qualità ma per inesperienza può risultare un po' disordinato tatticamente: deve sicuramente migliorare sotto questo punto di vista, ma con il cambio di passo che ha dimostrato di avere può dare tanto a questa Fiorentina. Penso che i due possano giocare insieme, non tanto in la con il tempo sono convinto che Vanoli li utilizzerà assieme. Chiaramente, come ho già detto, servirà capire quale sarà l'avversario: potrebbe succedere che all'ivoriano venga preferito uno che Ndour, che garantisce piu fisicità”.

“Adesso la Fiorentina vuole vincere contro chiunque”

Ha analizzato anche il cambio di filosofia in casa viola: “Un tempo si lottava per non perdere, adesso la Fiorentina ha dimostrato di voler fare di tutto per vincere. Credo che moto dipenda dalle caratteristiche dei giocatori molto diverse da quelli della scorsa stagione: adesso ci sono giocatori di grande talento, anche se non amo ripetermi. Sta all'allenatore trovare un modo per farli rendere al meglio, dovrà coordinare al meglio il nucleo squadra a sua disposizione. Vanoli ha il compito di far crescere tutti questi giovani, adesso mi aspetto una squadra che chiunque si troverà davanti farà di tutto per lottarsela fino alla fine”.

“Quest'anno abbiamo un parco attaccanti di grande livello”

Ha poi concluso: “Njie e Mastantuono hanno talento e giocate, ma devono essere “collegati” alla squadra, prendere palla in zone di campo in cui possono fare male. Mastantuono è un talento puro, Njie fisicamente è un gran giocatore. Ci metto anche Gnonto, che penso giocherà spesso quest'anno. Dopo 60' un esterno che va la massimo dei giri come Njie può aver bisogno di recuperare. Quest'anno come non mai la Fiorentina avrà bisogno di 16 titolari”.