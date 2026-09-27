Dodô, quante cose in appena 5 giornate! Il brasiliano prova a scalare le gerarchie, Vanoli non chiude la porta

Prima titolare all'Olimpico contro la Roma, poi partente certo, poi la permanenza a Firenze. Dodô ha vissuto una vera e propria montagna russa in questo inizio di stagione alla Fiorentina.

Oggi titolare

Il brasiliano, che ha il contratto in scadenza nell'estate del 2027 vuole tornare protagonista con la squadra viola e anche oggi è partito titolare nell'amichevole contro il Signa, nonostante dall'arrivo di Vanoli non sia ancora sceso in campo in gare ufficiali.

Futuro incerto

Il giocatore, da tempo al centro sulle discussioni di un rinnovo sempre più difficile con la Fiorentina, deve provare a scalare le gerarchie del tecnico viola per provare a trovare minuti in viola. Davanti a sé ha Alex Jimenez e Joao Mario, ma Vanoli non gli ha mai chiuso la porta, visto che lo ha portato in panchina nelle tre gare ufficiali. Il futuro del brasiliano, che la Fiorentina potrebbe perdere a zero il prossimo anno, è ancora (incredibilmente) da scrivere. Lo riporta tuttomercatoweb.com.