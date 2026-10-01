Malusci: “Jimenez è meglio di Kayode. Dodô può essere un problema, perché…”

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore gigliato Alberto Malusci, che è tornato sulla cessione di Kayode analizzando la situazione della fascia destra difensiva della Fiorentina.

‘Kayode? Il suo addio ci può stare’

“Bisogna valutare bene la situazione di Kayode, che ora è esploso e sta facendo molto bene. Ha lasciato la Fiorentina dopo aver giocato con Italiano mentre Palladino non lo vedeva… ed ha chiesto di andare via, ci può stare. Jimenez è meglio di Kayode".

‘Dodô può essere un problema per lo spogliatoio’

"La cessione di Dodô? La società si aspettava di cederlo, ma andrà via a parametro zero. Il giocatore è fuori da tutto, sono stati presi apposta Joao Mario e Jimenez come terzini. Il brasiliano è una mina vagante, non ha senso avere un giocatore nella sua situazione attuale nello spogliatoio... può essere anche un problema”.