Vade retro svincolo: per Dodô le porte d'uscita sono apertissime a gennaio. Paratici a caccia di soluzioni

La volontà di Dodô non va propriamente in direzione di Firenze e la Fiorentina, questo si è capito, e i rifiuti ad alcune proposte la scorsa estate fanno presagire ad una volontà di arrivare a scadenza del contratto. La Fiorentina, dal canto suo, studia come poter evitare un addio a parametro zero e per questo il mercato di gennaio è l'ultima spiaggia: secondo Repubblica la volontà sarebbe proprio quella di salutare il brasiliano a gennaio.

Un reintegro sì ma parziale

Vanoli non ha certo escluso Dodô dal gruppo ed anzi, lo sta tenendo in considerazione, ben conscio che il titolare da quella parte è Jimenez e che il reintegro del brasiliano sia parziale, in attesa di sviluppi. Le opzioni di rinnovo-ponte ad oggi non si vedono all'orizzonte.