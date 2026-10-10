Ceccarini: "Ndour è incedibile per la Fiorentina ma la Juve è pronta a farsi avanti. I viola si fanno sotto per Tiago Gabriel"

La pausa Nazionali ha acceso i riflettori su Cher Ndour anche in ottica mercato e la Juventus, da tradizione, guarda molto in direzione di Firenze. Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ne dà conferma:

"Un altro giocatore che piace già da questa estate è Ndour. La Fiorentina nel gennaio 2025 lo ha acquistato dal Paris Saint Germain, che però ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Per i viola è incedibile ma la Juventus è pronta a farsi avanti. La terza ipotesi è rappresentata da Doumbia, che proprio nell’ultima sessione lo Sporting ha preso dal Venezia per 20 milioni di euro più bonus".

Testa a testa su Tiago Gabriel

“L’altra opportunità si chiama Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce è cresciuto davvero tanto. Il Milan nell’ultima sessione ha alzato il pressing, a gennaio potrebbe fare un tentativo, anche se non sarà semplice visto che pure la Fiorentina si sta facendo sotto”.