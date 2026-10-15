Dopo Kean, Fabregas rinuncia ad un altro attaccante? Sensazioni negative per la Fiorentina

Emergenza in attacco nel Como in vista della trasferta del Franchi contro la Fiorentina: ieri sera in Champions League contro il Feyenoord si è fermato Assane Diao, che dunque si aggiunge nella lista degli infortunati al grande ex viola Moise Kean.

Gol… e infortunio

Diao al 18’ ha aperto il campo con una progressione delle sue, raccogliendo un lancio lungo di Ramon, ha lasciato sul posto Lopez e poi ha piazzato un diagonale imprendibile. Peccato che mentre la panchina esultava lui aveva cominciato a toccarsi la coscia sinistra. All’inizio voleva continuare ma quando il dolore è diventato insopportabile è stato costretto a chiedere il cambio. È uscito al 23’ affranto e gli è stato subito messo il ghiaccio sulla coscia.

‘Speriamo di averlo fermato in tempo'

Un fastidio muscolare che preoccupa anche perché in attacco la coperta è corta vista l’assenza di Moise Kean. “Diao sentiva di non poter più correre dopo il gol, lo valuteremo e capiremo meglio - ha detto l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas -. ”Speriamo di averlo fermato in tempo e che non abbia problemi seri. È un giocatore importantissimo per noi. Oggi avevamo impostato la partita su di lui e la sostituzione forzata ha cambiato le cose". Diao rischia seriamente di saltare la trasferta di Firenze e Kean, alle prese con i postumi di varie botte prese in Nazionale, salvo miracoli non ci sarà".