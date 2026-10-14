Segna e poi si fa male: il Como potrebbe perdere un big in vista della partita con la Fiorentina
Pomeriggio fin qui dai toni contrastanti quello del Como, impegnato in Champions League contro il Feyenoord. Una partita che, nonostante non sia ancora giunta all'intervallo, ha già detto tante cose che possono avere delle conseguenze sul prossimo impegno dei lariani contro la Fiorentina.
Gol e infortunio per Diao
Como spavaldo in campo europeo come contro il Lipsia, tanto da passare in vantaggio al 18' grazie al gol di Assane Diao. La gioia dura poco però per l'attaccante senegalese, costretto a dare forfait per un problema muscolare e sostituito da Jesus Rodriguez.
Salta la Fiorentina
Chiaramente è ancora presto per ogni tipo di previsione, ma già dopo la partita Fabregas potrebbe dare delle indicazioni. Certo è che la sfida contro la Fiorentina incombe.
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