Fabregas con un occhio alla Fiorentina: "Cambiamenti anche per prepararci alla Serie A"

Questo pomeriggio il Como scenderà in campo contro il Feyenoord in terra olandese, nella seconda sfida stagionale valida per la League Phase di Champions. Un match che il tecnico Cesc Fabregas affronta cercando di mettere in campo la formazione migliore ma pensando anche al successivo impegno di campionato contro la Fiorentina in programma nel weekend.

Cambi con vista viola

Con Kean out, Fabregas nel suo 4-2-3-1 ha piazzato Baturina alle spalle di Nico Paz e commentato così questa scelta ai microfoni di Sky: "Baturina e Paz sono schierati in un modo, poi come il campo ti fa trovare gli spazi è un'altra. La nostra lista Champions è limitata. Addai, Caqueret e Kean non possono giocare e dobbiamo fare dei cambiamenti e prepararci anche per la Serie A. Vediamo come va oggi. L'abbiamo provata in base a come difendono loro".

Novità in difesa

"Mi fido di quello che vedo, della mia esperienza come giocatore e allenatore. La Champions non perdona nessuno, ci sono momenti in cui bisogna avere stabilità. Smolcic e Valle hanno giocato sempre, noi proviamo a portare qualcosa in più in ogni partita. Per me ad esempio è difficile giocare contro la Roma ma non abbiamo avuto paura".