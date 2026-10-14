Fabregas e la gestione delle energie in vista della Fiorentina: "Sono tranquillo, la nostra una crescita costante"

Il Como, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, sfiderà domani il Feyenoord in trasferta nella seconda giornata di Champions League. L'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha parlato a Sky Sport per fare il punto della situazione, anche sulla gestione delle energie, quando la sua squadra sarà attesa dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina.

‘La nostra è una crescita costante’

“È la prima volta nella storia che dobbiamo occuparci di questo ed è la prima volta per me in carriera. Molti hanno esordito in Champions League, è una crescita costante la nostra. Sappiamo che saremo giudicati per i risultati, ma stiamo vivendo un sogno che piano piano deve diventare realtà”.

‘Ognuno la pensa come vuole, ma…’

“Sono tranquillo, voglio far giocare tutti il più possibile, se lo meritano. Mi fanno godere per come competono. Ognuno la pensa come vuole, ma sono davvero molto tranquillo”.