Fabregas accusa: "Sull'infortunio di Kean la Nazionale poteva agire diversamente". E lo staff degli Azzurri replica prontamente

Si accende il caso Moise Kean a Como: ma questa volta non c'entra il comportamento dell'ex attaccante della Fiorentina, bensì la gestione del suo infortunio durante la sosta delle nazionali. È infatti nato, a tal proposito, un botta e risposta tra Fabregas ed il medico della Nazionale

L'attacco di Fabregas

Queste le parole dell'allenatore del Como su Kean: “Dovrà stare fermo una decina di giorni per via di una forte botta subita contro il Belgio. Nel dialogo tra Federazione e la società si potrebbe fare decisamente di meglio: nella gara successiva contro la Francia ha disputato novanta minuti nonostante il problema fisico. A questo punto, quando tornerà, tornerà”.

Arriva la replica della Federazione

Pronta la replica attraverso l'Ansa, del dottor Angelo De Carli: “Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra il mese di settembre e quello di ottobre”.