I soliti problemi: salta il ritorno a Firenze da avversario di Kean. Ipotesi intervento

Il ritorno di Moise Kean da avversario al Franchi è rinviato. L'attaccante del Como salterà la sfida di Champions League contro il Feyenoord e domenica non sarà disponibile nemmeno contro la Fiorentina.

Ancora la tibia

A fermarlo sono i soliti problemi alla tibia, quelli già emersi nel finale della scorsa stagione, riacutizzati da una botta rimediata in Nazionale contro la Francia. Dopo quella partita, Kean aveva lasciato il gruppo di Mancini prima del successo sulla Turchia.

Riposo o intervento?

Il Como vuole risolvere definitivamente il problema: resta da capire se basterà il riposo oppure sarà necessario intervenire chirurgicamente. Intanto dovrà stare fermo per almeno due o tre settimane, prima di sottoporsi ad un nuovo consulto. È dunque in serio dubbio anche la sua presenza contro il Manchester United, prossimo avversario europeo dei lariani dopo Firenze.