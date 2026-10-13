Kean come Beto, ma il colpo lo ha fatto Firenze!

In più occasioni la Fiorentina e lo stesso direttore sportivo viola, Fabio Paratici, in più occasioni hanno sottolineato il messaggio-concetto che l'addio di Moise Kean avrebbe coinciso con l'arrivo a Firenze di un centravanti del livello (se non addirittura superiore) rispetto a lui.

Difficoltà

La scelta è finita su Beto Betuncal che per la verità, sembra vivere, esattamente come Kean, una prima fase della sua nuova avventura con non poche difficoltà.

Il colpo

Moise a Como, così come Beto a Firenze e viceversa. Con una differenza comunque sostanziale: i 40 milioni che la Fiorentina ha messo in cassaforte. E il colpo, scrive stamani La Nazione in questo senso, lo ha fatto Firenze.

E non è detto che i due si incroceranno domenica prossima, giorno di Fiorentina-Como per l'appunto. Questo perché Kean continua a essere indisponibile, mentre Beto potrebbe essere lasciato in panchina per far posto a Pellegrino.