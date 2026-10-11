Riattivata la modalità Fabio Grosso: attacco troppo stitico anche per il confetto Falqui. Ndour calcia come se la porta fosse sempre a 70 metri
Al Ferraris va in campo una Fiorentina in “modalità Fabio Grosso”. Nessun miglioramento delle trame di gioco, prestazioni individuali tutte sotto tono. Un bilancio molto negativo del lavoro svolto da Vanoli durante le tre settimane di sosta. Primo tempo dominato dal Genoa che non fa tripletta grazie a De Gea.
Nemmeno con il confetto Falqui
Ripresa con i rossoblu che amministrano senza soffrire neanche troppo. Per i viola ci scappa un golleto su deviazione. Resoconto sintetico: difesa nuovamente traballante; centrocampo evanescente; attacco stitico, che neanche col confetto Falqui (chi non è più giovanissimo sa a cosa mi riferisco, gli altri vedano alla voce Carosello).
Voti e giudizi
Ranieri: 2 Ubriacato dal rinnovo? Sbaglia i tempi di ogni entrata. Non chiude lo spazio sul primo gol, buca tremenda sul secondo, si fa ammonire dopo un quarto d’ora inutimente. Da mani nei capelli.
Ndour: 5,5 Ha la possibilità di tirare da dentro l’area ma calcia come se la porta fosse di nuovo a 70 metri. Quando migliora la mira centra il palo.
Beto: 3 Pare che a fine gara abbia chiesto: “Ma io quando entro in campo?”. Però ci delizia con l’ennesima rovesciata mancata.
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