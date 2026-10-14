R.Galli: "Oulai rischia di essere una vittima delle aspettative. Gonçalves mi preoccupa"

Riccardo Galli, giornalista sportivo, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno per affrontare tanti temi riguardanti la Fiorentina.

Serve una reazione

"I numeri fanno paura, ma essi derivano da ciò che si vede in campo. La Fiorentina deve trasformare i timori del passato. Per farlo devi riprendere punti contro squadre che ti danno anche morale".

Due "oggetti misteriosi" mercato estivo

"Oulai è un giocatore molto forte, ma molto giovane. Rischia di rimanere tra le vittime di una stagione che immaginiamo. Credo che le potenzialità di certi giocatori escono fuori. Gonçalves? Ero convinto che il post sosta sarebbe stata la sua chance. Così non è e questo mi preoccupa. Ha buoni numeri, può portare gol e manovra in fase offensiva. Ma non si può pensare che risolva tutti i problemi".

