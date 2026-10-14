Le alternative in mano a Vanoli. La variabile Gonçalves, la sorpresa Brescianini e Oulai..

Dopo la sconfitta subita a Genova, Paolo Vanoli lavora per trovare un assetto capace di offrire maggiori garanzie alla Fiorentina, a partire dalla sfida di domenica contro il Como.

Un 4-3-3 più equilibrato

Secondo La Nazione, il riferimento potrebbe diventare un 4-3-3 più equilibrato. In difesa Viery potrebbe tornare al centro accanto a Dragusin, mentre a centrocampo, aspettando il recupero di Atta, Brescianini potrebbe ritrovare spazio. Davanti appaiono probabili i ritorni di Njie e soprattutto Pellegrino, che ha dimostrato di meritare una maglia da titolare.

Alternative

La Gazzetta dello Sport lascia aperta anche la possibilità di confermare il 4-2-3-1. In questo caso, l’alternativa naturale ad Atta sarebbe Pedro Gonçalves: il portoghese non ha ancora debuttato dal primo minuto in campionato e la sua condizione sta crescendo, pur senza avere i novanta minuti nelle gambe.

Un’altra soluzione è Mastantuono, pronto a tornare ad allenarsi dopo l’intervento per la frattura al quarto metacarpo della mano sinistra rimediata contro il Genoa. L’argentino punta alla sfida con Nico Paz.

Nel 4-3-3, che senza palla diventerebbe un 4-5-1, potrebbe invece trovare posto Oulai in regia, affiancato da Fagioli e Ndour, con Brescianini come ulteriore opzione. Le alternative non mancano: Vanoli deve trasformarle in equilibrio e punti.