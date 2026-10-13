Il messaggio chiaro della Fiorentina al Galatasaray. I programmi del club viola con Oulai

Il Galatasaray continua a monitorare Christ Inao Oulai in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica Firenze, il club turco mantiene vivo l’interesse per il centrocampista della Fiorentina, individuato come un possibile obiettivo per rinforzare la squadra.

La posizione viola, però, resta ferma: Oulai è considerato incedibile. La società vede nel giocatore un talento da aspettare, al quale concedere il tempo necessario per esprimere pienamente le proprie qualità e diventare una pedina importante per il futuro.

Le aspettative maturate durante l’estate non hanno ancora trovato una conferma completa sul campo, ma questo non ha intaccato la fiducia della Fiorentina. Il club continua a credere nel potenziale del centrocampista e nel suo percorso di crescita.

I programmi viola non cambiano: Oulai resta parte del progetto, con la prospettiva di costruire a Firenze un futuro importante.