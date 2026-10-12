Pecci: "La squadra ha accettato Fagioli, un percorso alla Calafiori. La convivenza con Oulai..."
Da ex grande centrocampista, anche della Fiorentina, Eraldo Pecci parla in maniera approfondita del ruolo di Nicolò Fagioli in maglia viola e della sua possibile convivenza con Christ Inao Oulai.
“Il suo ruolo? Credo che la squadra lo abbia accettato e questo è fondamentale per chi ha quei compiti - spiega Pecci al Corriere Fiorentino - Non si nasconde, chiede palla e gli altri gliela danno subito, insomma ha la fiducia dei compagni. è entrato mentalmente nella nuova posizione, lo si capisce da come si muove”.
“Lo paragonerei a Calafiori”
“Credo che abbia compiuto un bel processo di maturazione dopo aver passato tutto quello che sappiamo. Paragonerei il suo percorso a quello di Calafiori, considerato una sicura futura stella e poi bloccato da un gravissimo infortunio. Oggi vediamo tutti che giocatore è diventato e lo stesso sta succedendo con Fagioli”.
La convivenza
“La coppia Oulai-Fagioli? Possono tranquillamente giocare insieme. Ho letto che il suo punto di riferimento è Yaya Tourè e gliela passiamo perché ha solo 20 anni... Ha uno spiccato senso geometrico che lo può aiutare a trovare una corretta collocazione nel centrocampo viola. Fagioli ha l’età giusta per diventare un leader”.