Vanoli contro la maxi sosta lunga? Forse è durata troppo poco. Buon Fagioli in azzurro ma in tutt'altro ruolo da due anni

Esprimendosi sulla maxi sosta, una novità nel calcio europeo, Paolo Vanoli si era detto contrario e aveva giudicato troppo lunga la pausa di tre settimane per le gare delle nazionali. Un concetto ribaltato dal Corriere Fiorentino, tramite Ernesto Poesio: come si stava bene a campionato fermo, con le grandi dichiarazioni di intenti e le entusiastiche convinzioni maturate a ‘bocce ferme’, vero? La Fiorentina invece è ripartita malamente e ha incassato un colpo durissimo alle convinzioni di essersi lasciata il peggio alle spalle.

Fagioli bene ma qua gioca in tutt'altro ruolo

Il petto era stato gonfiato in particolar modo per Nicolò Fagioli, che Mancini ha riproposto in azzurro a distanza di due anni, ottenendo un paio di buone prestazioni. In Nazionale però, il 44 viola ha giocato da mezz'ala di costruzione mentre a Firenze, da un paio d'anni, si alterna da regista o comunque da play in un centrocampo a due. Una scelta che ancora non si capisce se dipenda da una convinzione vera o dall'incapacità di trovare un vero mediano.