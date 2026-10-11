Galbiati: "Partenza orribile della Fiorentina. Da Oulai ci si aspetta di più, Gnonto il meno peggio"

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, intervenuto ai microfoni di Toscana TV, ha parlato della sconfitta viola in trasferta contro il Genoa.

Genoa migliore nell'approccio

"Vanoli ha voluto dare una spinta offensiva alla squadra, ma qualcosa ha sbagliato perché la partenza è stata orribile. La Fiorentina è stata mangiata a livello caratteriale per i primi 30 minuti poi siamo usciti meglio e con due gol da recuperare è dura. Loro hanno approcciato meglio e hanno meritato i due gol perché sotto l'aspetto mentale, non ci siamo stati e si è visto subito. Ranieri ha commesso due errori gravi, non credo sia colpa del contratto che lo ha distratto, ma oggi ne ha combinate molte".

I singoli

"De Gea ha respinto male sul primo gol perché l'ha data sui piedi del genoano e doveva fare meglio con una spinta più esterna vista la sua esperienza e leadership. Da Oulai ci si aspetta altro, per me deve giocare a due e in quella posizione non rende, per il resto non lo abbiamo visto e ancora non è pronto per fare il titolare perché lo fa Fagioli e non lui. Gnonto davanti è stato il meno peggio, qualche colpo l'ho visto ed è da apprezzare. In quel primo tempo disastroso lo salvo".