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Corriere Fiorentino: Oulai e Pedro ne fanno ancora le spese delle scelte di Vanoli

Redazione /
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Corriere Fiorentino
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C'è una pagina intera dedicata alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 6

L'apertura è per: “Un bivio per due”. Sottotitolo: “La Fiorentina è in crisi, l’Atalanta in difficoltà: oggi al Franchi sarà un esame cruciale. La spinta del tifo per uscire dal tunnel". 

La formazione

Quanto alle possibili scelte di Vanoli per stasera, troviamo: “Chance Gnonto, dietro c’è Viery con Dragusin Oulai e Pedro ancora esclusi”. 

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