Corriere Fiorentino: Oulai e Pedro ne fanno ancora le spese delle scelte di Vanoli
C'è una pagina intera dedicata alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.
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L'apertura è per: “Un bivio per due”. Sottotitolo: “La Fiorentina è in crisi, l’Atalanta in difficoltà: oggi al Franchi sarà un esame cruciale. La spinta del tifo per uscire dal tunnel".
La formazione
Quanto alle possibili scelte di Vanoli per stasera, troviamo: “Chance Gnonto, dietro c’è Viery con Dragusin Oulai e Pedro ancora esclusi”.
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