Dalla Juventus alla Fiorentina: accidenti che bella somma ha messo in banca Drăgușin
La carriera di Radu Drăgușin raccontata attraverso gli ingaggi. Secondo quanto riportato da Capology, il difensore della Fiorentina avrebbe accumulato tra stipendi e bonus oltre 28 milioni di euro lordi, equivalenti a circa 15 milioni netti.
Un bilancio complessivo maturato lungo il percorso che lo ha portato dalla Juventus alle esperienze con Sampdoria, Salernitana e Genoa, prima del trasferimento al Tottenham e dell’approdo a Firenze.
Il record a Londra
Proprio a Londra il centrale romeno avrebbe raggiunto il massimo sul piano della retribuzione: nella stagione 2025/2026, il suo stipendio lordo sarebbe stato di 6,53 milioni di euro.
Alla Fiorentina poco meno
Alla Fiorentina, sempre secondo la fonte citata, l’ingaggio annuo si attesterebbe invece intorno ai 5,97 milioni lordi. Una cifra inferiore rispetto a quella inglese, ma comunque significativa.