Chivu: “Dragusin sta migliorando e gioca in una squadra ambiziosa. Classifica Fiorentina non rispecchia il suo gioco”
Un messaggio di fiducia per Radu Dragusin arriva direttamente dal tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, che analizza il momento del difensore romeno e della Fiorentina. Al centro delle sue considerazioni, il percorso di recupero del giocatore dopo il lungo stop e la necessità di ritrovare continuità.
“Ha bisogno di fiducia e partite”
“Radu è Radu. Torna dopo un lungo infortunio, ha bisogno di fiducia, di tempo e di partite”, ha dichiarato Chivu.
Un percorso nel quale il tecnico intravede segnali positivi, al di là delle difficoltà dei viola: “Mi sembra che stia migliorando partita dopo partita. Gioca in una squadra ambiziosa, una buona squadra, e la posizione in classifica non rispecchia il loro gioco”.
“Deve essere paziente”
Chivu invita dunque Dragusin a proseguire nel lavoro, senza lasciarsi condizionare dal momento: “Deve essere paziente e dare il meglio di sé”.