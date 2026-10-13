La sorella di Dragusin debutta in Serie A di pallavolo: "Seguo Radu con emozione. Sogno di diventare la migliore del mondo"
Un debutto importante anche nella famiglia di Radu Dragusin. Mara Vasilescu, sorellastra del difensore della Fiorentina, ha esordito nella massima serie rumena di pallavolo femminile con il Rapid, a meno di un mese dal diciottesimo compleanno, che festeggerà il 7 novembre.
Schierata titolare contro Medicina Târgu Mureș, la giovane palleggiatrice ha vissuto una giornata speciale, nonostante la sconfitta per 3-2 dopo il vantaggio del Rapid per due set a uno.
“Non mentirò, ero emozionata, ma sono riuscita a controllare molto bene le emozioni - sono le parole riportate da Gsp.ro - Prima della partita avevo elaborato un piano mentale e tutto è andato per il meglio. Quando sono entrata in campo, le emozioni sono completamente scomparse e sono riuscita a concentrarmi sui passaggi, sulla tecnica e sulla tattica”, ha raccontato.
Sugli spalti erano presenti i genitori: “È bellissimo e adoro il fatto che mi sostengano così tanto, dimostrando quanto siano coinvolti”.
Mara è la figlia della compagna con cui il padre di Dragusin ha ricostruito la propria vita. Il legame con Radu passa anche attraverso lo sport: segue con interesse le sue partite, sia con la Romania sia con la Fiorentina. Giocare a calcio, invece, non rientra nei suoi programmi: “No, preferisco non giocare per non infortunarmi. Provo emozioni per lui, emozioni positive”.
Le sue ambizioni sono tutte nella pallavolo: “Voglio diventare la migliore palleggiatrice al mondo, se possibile, almeno in Europa”.