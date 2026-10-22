Proc. Dragusin: "Niente può abbattere Radu, nemmeno le critiche. La Fiorentina, scelta giusta"

Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin, difende il suo assistito e la scelta di trasferirsi alla Fiorentina. Intervistato da Digi Sport, l’agente si mostra fiducioso nella ripresa della squadra viola, nonostante le difficoltà e le critiche rivolte al difensore.

“Sprecate tante occasioni”

“Non so cosa manchi alla Fiorentina, non sono un allenatore. Probabilmente c’è stata anche sfortuna in alcuni momenti delle partite. Hanno sprecato tante occasioni”, ha spiegato Manea.

Sulle valutazioni negative nei confronti del centrale romeno, il procuratore preferisce concentrarsi sul lavoro: “Non vorrei commentare quello che viene scritto. Deve fare il suo dovere verso la squadra. Sono convinto che risolveranno la situazione tra di loro e che la Fiorentina otterrà i risultati desiderati”.

“Abbiamo fatto una buona scelta”

Nessun pentimento, dunque, per il trasferimento a Firenze: “La Fiorentina lo voleva molto e penso che abbiamo fatto una buona scelta. Si trova bene lì e sono sicuro che i risultati arriveranno”.

“Niente può abbatterlo”

Il messaggio conclusivo è di fiducia, tanto nel giocatore quanto nelle possibilità di risalita dei viola: “Niente può abbattere Radu, è forte. È troppo presto per parlarne: la Fiorentina ha ancora tempo per riprendersi”.