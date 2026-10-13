Brovarone: “Fiorentina banda di ragazzotti scollegati, Oulaï e Atta grossi problemi. Spesi 40 milioni tra Dragusin e Viery ma..."

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato ampiamente a Toscana TV, spaziando tra una moltitudine di tematiche a tinte viola, dopo la bruciante sconfitta della Fiorentina in casa del Genoa.

‘La difesa? Il problema è che ci sono giocatori normalissimi’

“Il Genoa ha avuto campo aperto per tutto il primo tempo, il centrocampo della Fiorentina non esisteva e la difesa è da mettersi le mani nei capelli, la peggiore del campionato… e si saranno spesi più di 40 milioni tra Viery e Dragusin, se verrà riscattato. A livello difensivo il problema è di valori e i giocatori sono normalissimi. La formazione non mi è piaciuta per nulla. Cosa c’entra mettere Beto titolare? Dopo 20 giorni a lavorare con Pellegrino, che ha quasi sempre fatto gol. Non vedo cos’abbia Beto in più di Pellegrino anche sulle ripartenze. Perché Njie in panchina? È un calciatore che ha grandissimo atletismo”.

‘Grosso su una cosa aveva ragione’

“Un vuoto assoluto di mentalità, di aggressività, di sacrificio. Com’è possibile che dopo un mese di lavoro ci si presenti a Genova in queste condizioni? Su una cosa Grosso aveva pienamente ragione: se si decide di far uscire Fagioli e non si va a prendere Matic come da lui richiesto e arriva invece Oulaï… perché l’ivoriano non ha niente di Fagioli. Serviva un regista vero, di fisicità e personalità. Chi è la mente in campo che può determinare l’amalgama della squadra? La Fiorentina è una banda di ragazzotti completamente scollegati l’uno dall’altro. Oulaï non sta dando niente ed è stato pagato 30 milioni, un vero problema ad oggi. Atta? Manca, ha dimostrato di avere immensa classe, ma ora si parla di pubalgia… e quando paghi così tanto un calciatore questa situazione pesa”.

‘Gonçalves è arrivato sovrappeso e…’

“Prima o poi si dovranno le somme. La squadra è stata costruita male? Ci sono diverse indicazioni che portano a quello. Abbiamo ancora il carico di stress del trauma dello scorso anno, dopo tanti soldi spesi, e quest’anno ne sono stati investiti ancora di più. Col Napoli avevamo avuto degli spunti per poter essere positivi, e invece è una squadra imprevedibile, che non dà continuità, che sembra giocare col limitatore di velocità. Gonçalves? È arrivato senza preparazione ed anche sovrappeso, la Fiorentina ancora non lo ritiene pronto ed in condizione per far crescere la squadra”.