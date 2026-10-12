R. Galli: "Dragusin-Ranieri, zero certezze. Beto sta studiando ma serve gente pronta subito"

Riccardo Galli, giornalista sportivo, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della Fiorentina vista a Genova sabato scorso.

Sulla difesa

“La difesa vista a Genova sta nei voti che si è presa e nelle analisi di tutti: i centrali devono essere garanzie dalle quali ripartire e la coppia Dragusin-Ranieri non te la dà. Si vedono i limiti, Vanoli ci dovrà tornare sopra: non solo nella quantità di reti subite ma anche sul come sono arrivate. Sono entrati in campo senza pensare di affrontare un Genoa che ha caratteristiche di cattiveria e voglia di farti male, che ha fatto la differenza”.

Su centrocampo e attacco

“Strano esperimento visto a Genova, quello che tutti volevamo vedere, quello di mettere insieme Oulai e Fagioli: il problema è che l'ivoriano ha grandi numeri ma è tutto da scoprire, sta ancora studiando, metterli accanto ha portato Fagioli a perdere il passo. Sicuramente è una soluzione tattica intrigante e che può avere futuro, ma non mi è piaciuta. L'attacco? Vanoli è volenteroso e pronto a dare a Beto tutto quello che poteva, ma c'è bisogno di segnare e di avere un attaccante che fa gol, che porti una consistenza offensiva che ho visto in Pellegrino ma non in Beto. Sta continuando a studiare anche lui per diventare un punto di riferimento, ma in campo ci deve stare chi può esserlo da subito, sennò le partite passano e i punti scorrono"