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(Ex) capitano sì ma del festival degli orrori. Un tragico Ranieri post rinnovo: e dire che poteva anche lasciare in 10 i suoi

Redazione /
Luca Ranieri
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La settimana si stava sviluppando nel migliore dei modi per Luca Ranieri, fresco di rinnovo (solo da ufficializzare) fino al 2029, forse 2030. Per lui che è nel giro viola dal 2013 potrebbero diventare ben 17 gli anni in riva all'Arno. Poi però è arrivato il calcio d'inizio, fischiato dal sig. Maresca e lì sono cominciati i problemi veri. Un orrore dietro l'altro, dalla marcatura-laser (a distanza) sul tiro di El Shaarawy, da cui si è sviluppato poi l'1-0, alla buca clamorosa sul raddoppio.

Il folle rischio rosso

E nel mezzo, a condire un po' tutto, anche un intervento a gamba un po' alta sulla tibia di un avversario, che poteva costargli il rosso, dopo appena un quarto d'ora. Approvato il giallo da parte delle moviole di Corriere e Gazzetta dello Sport ma intervento giudicato “da arancione”. Un Ranieri non nuovo a questi disastri, alternati a prestazioni che poi lo riabilitano, in un loop costante che l'ha lasciato ormai a metà del guado tra il giocatore mediocre e quello affidabile.

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