Le nostre PAGELLE: Ranieri e il peggior modo per festeggiare il rinnovo, floppano in diversi. 70 minuti ingiustificabili

De Gea: 5,5 Respinta approssimativa sul tiro dal quale nasce l'1-0 rossoblu. Non mette benissimo la barriera ma rimedia all'errore con una grande parata su una punizione calciata da El Shaarawy a metà primo tempo. Lì in pratica finisce la sua partita.

Jimenez: 6 Ce ne sono due di Jimenez in campo, quello che spinge quando la Fiorentina ha la palla al piede (e che determina anche l'autogol di Vazquez) e quello che non difende lasciando le autostrade sulla destra (sinistra per chi attacca). Crea i presupposti per il 2-2 con un'azione personale e palla a rimorchio. Vanoli lo toglie inspiegabilmente nel suo momento migliore. Dodô: SV.

Dragusin: 5 Basta un Osmajic qualsiasi per mandarlo in pappa. Leggermente meglio o meno peggio se preferite nel secondo tempo, dove deve reggere anche diversi uno contro uno da ultimo uomo.

Ranieri: 4 Doppietta meravigliosa nel giro di due minuti; prima il giallo (intervento da arancione) che lo condiziona e poi, soprattutto, una buca clamorosa che spalanca la porta a Junior Messias che non ha problemi a raddoppiare. Il tutto a poche ore dal rinnovo di contratto: davvero un bel modo di festeggiarlo. Viery: 5 In difficoltà anche lui contro Osmajic. I difensori viola se lo sogneranno tutta la notte. Si becca un'ammonizione anche lui pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Valdepenas: 5,5 In difficoltà dietro pure lui, sull'azione del primo gol non è certo impeccabile. Va su nella ripresa dove ha anche una buona occasione nel finale.

Ndour: 5 Non è certo la versione brillante ammirata con la maglia azzurra addosso, anzi, a dirla tutta è proprio lontano parente di quel giocatore lì. Spara in curva la palla del possibile 2-2. Si accende solamente attraverso un tiro dalla distanza che prende il palo, rimbalza sul portiere…e incredibilmente finisce fuori dalla porta genoana.

Fagioli: 5 Sbaglia tanto, anche roba semplice per lui. Idee offuscate in una giornata in cui servivano come il pane.

Oulai: 5 Ha l'opportunità di riaprire il match al 40' ma mette fuori praticamente dall'altezza del dischetto del rigore. Ma è palesemente fuori gara e forse anche fuori posizione. Njie: 5,5 Non scocca la scintilla come in altre circostanze, sia da destra che da sinistra.

Mastantuono: 5 40 minuti di niente prima di poter trovare finalmente un'iniziativa degna di questo nome. Il suo sinistro viene però letto e respinto da Bijlow. Prova a dribblare compagni, avversari, tutto quello che gli capita a tiro, persino le borracce a bordo campo. Il problema è che è in una giornata in cui praticamente non gli riesce mai.

Gnonto: 5,5 Un tallone di troppo (non suo ma di un compagno) gli nega la gioia del gol che avrebbe dato una prima, importante, scossa alla squadra. Mette in condizione Oulai di poter battere da centroarea. Secondo tempo con calo evidente. Goncalves: SV.

Beto: 5 Mai in partita, però in casi del genere viene da concedere una piccola attenuante nel senso che non si capisce dove iniziano le sue colpe e dove finiscono quelle delle squadra che non lo mette mai in condizione di poter incidere. Nel dubbio arriviamo a quel voto lì. Pellegrino: 5 La musica non cambia con l'argentino.

Vanoli: 4,5 Per carità non erano presenti tutti i giocatori della sua rosa, ma la Fiorentina ha avuto venti giorni per preparare questa partita e i primi 70 minuti non sono minimamente giustificabili. Se questa doveva essere la gara per far svoltare definitivamente la stagione della Fiorentina…