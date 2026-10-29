La probabile formazione della Fiorentina: scelte obbligate in difesa, dubbi a centrocampo e in attacco per Vanoli

Ancora alcuni nodi da sciogliere per Paolo Vanoli in vista della partita contro l'Atalanta, soprattutto a centrocampo e attacco. La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il suo classico 4-3-3, anche se con alcune novità rispetto all’ultima uscita contro l’Inter.

Le scelte di Vanoli

In porta ci sarà come sempre il capitano De Gea, mentre in difesa Jiménez e Valdepeñas dovrebbero agire sulle corsie esterne, con Drăgușin e Viery obbligati a partire dal primo minuto viste le assenze di Pongracic e Ranieri. A centrocampo Fagioli e Ndour sembrano destinati a partire dall’inizio, mentre Brescianini è in vantaggio su Oulai e Gonçalves per completare il reparto, con il portoghese che garantirebbe un assetto maggiormente offensivo, trasformando lo schieramento in un 4-2-3-1. Davanti Mastantuono è sicuro di una maglia da titolare sulla corsia di destra, mentre a sinistra Gnonto potrebbe prendere il posto a Njie, sottotono contro l'Inter. Come punta centrale Vanoli dovrebbe scegliere ancora una volta Pellegrino.

La formazione della Fiorentina

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli.