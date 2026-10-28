Brescianini mette fuori ancora Oulai. L'unico cambio è davanti...

La Fiorentina che vedremo contro l'Atalanta? Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, dobbiamo aspettarci un solo cambio rispetto a quello che abbiamo visto a San Siro contro l'Inter.

Attacco diverso

Il cambio è davanti con Gnonto al posto di Njie. Entrato nel finale della gara contro i nerazzurri, il primo ha sfiorato il gol del 2-0 poco prima che la Fiorentina naufragasse e venisse raggiunta prima e superata dopo, in pieno recupero dai nerazzurri.

Brescianini confermato

Stando così le cose niente spazio ancora una volta per Oulai, che ormai non vede campo da un pezzo, e Brescianini confermato a centrocampo.