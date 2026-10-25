Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: c'è Brescianini, fasce affidate a Jimenez e Valdepeñas. Pellegrino guida l'attacco

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha scelto l’undici titolare da schierare nella partita di oggi contro l’Inter. Cambia il modulo iniziale rispetto alla scorsa gara con il Como; non è un 4-2-3-1, ma un 4-3-3. De Gea in porta, difesa c’è ancora Pongracic con Dragusin, ai loro lati agiranno Jimenez e Valdepeñas. A centrocampo è la volta di Brescianini con Fagioli e Ndour, mentre in attacco tocca al tridente composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie. Nell'Inter esordisce in porta dal primo minuto Provedel.

La formazione dell’Inter

Inter: (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, F.P. Esposito.

La formazione della Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.